Alt liglerde tescile doğru!

Süper Lig ve 1. Lig’in ardından alt liglerin de kaderi belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları dün 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, dernek üyeleri olan Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın ve Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Daha önce 18 Temmuz’da başlayacağı ve kalan 6 haftanın tamamlanacağı açıklanan alt liglerle ilgili karar gözden geçirildi. Kulüplerin sürecin başındaki talebi tam olarak şöyleydi: “Küme düşme kaldırılsın, liderler tescil edilsin, Play- Off’la ilgili kararı TFF versin ve yalnızca Play-Off maçları oynansın.”

Futbolcular kaçıyor!

Dünkü kritik toplantıda 3 başkan, TFF’ye talebini yineledi. Ancak bu konuda son derece temkinli ve hassas davranan TFF, Kulüpler Birliği’nden tüm takımların yazılı talebini toplamasını ve kararı yapılacak değerlendirmeden sonra vereceğini bildirdi. bu liglerde mücadele eden 89 kulübün 73’ü aynı görüşteydi. Bu kez kulüplerin tamamına yakını ilk talebi yenilemeyi düşünüyor. Çünkü 18 Temmuz’da artan sıcaklıkların getireceği dezavantajlar kadar birçok kulüpte futbolcuların alacaklarını gerekçe göstererek kulüplerinden ayrılmaları süreci daha da zorlaştırıyor.

Ömer Necati Albayrak