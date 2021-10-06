TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ekibine sporun psikolojik alanına yönelik önemli bir ekleme gerçekleştirdi. Altınordu, bugüne kadar gönüllü olarak kulübe hizmet veren Spor Psikoloğu Özlem Özdeniz'i tam zamanlı şekilde ekibine ekledi.

Altınordu'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugüne dek gönüllü olarak destek veren Spor Psikoloğu Özlem Özdeniz Hocamız, artık "Tam Zamanlı" olarak Türkiye'nin Altınordusu'na hizmet verecek. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve Özlem Özdeniz hocamız Metin Oktay Yerleşkemizde bir araya geldiler.

Seyit Mehmet Özkan “Özlem Özdeniz hocamız içimizden biri.. Kendisi pandemiden önce ALFA’da bize gönüllü olarak destek veriyordu.. Biz Özlem hocamızı, Özlem Hocamız da bizi, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Özlem Hocamız Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularımıza “drama” dersleri veriyordu ve verimli işler çıkarmaya başlamıştık ancak maalesef pandemi her şeyi durdurdu! Şimdi gerisine düştüğümüz zamanı yakalamak için Özlem Hocamız “Tam Zamanlı” olarak aramıza katılmış bulunuyor. Özlem Hocamız Spor Psikoloğu ve Nöro Bilim Uzmanıdır. Özlem Hocamızla “Psiko Sosyal Gelişim ve Danışmanlık Bölümü”nü yeni dönem gençlerimizin düşünce ve davranış kalıplarına uygun olarak yeniden yapılandıracağız. Özlem Hocamız, A Takım kadromuzda 19 tane genç ÖKS oyuncumuz olduğu için, bu sezon sonuna kadar A Takımımızın Sürekli Kamp Merkezi olan Beytullah Baliç yerleşkemizde konuşlanacaktır.” şeklinde konuştu.

Spor Psikoloğu Özlem Özdeniz ise duygusal ve çok heyecanlı bir başlangıç içinde olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “ 2019 yılından bu yana süren gönül bağımız ile her zaman katkıda bulunmaktan keyif aldığım Altınordu Futbol Kulübü’nün değerlerinden biri olarak seçilmenin ve bu büyük aile içinde atılan her tohuma dokunabilme fırsatı verilmesinin heyecanı içindeyim. Bu toprakların çocuklarının çok daha fazlasını hak ettiğini tüm dünyaya haykıran, “iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu” mottosuyla futboldan çok daha ötesine bayrağı taşıyan, örnek alınası bir futbol kulübüdür Altınordu. Felsefesini tüm ülkeye yayabilme mücadelesinde, buradaki gençlerin yollarına ışık tutabilen değerlerden biri olabilme fırsatını bana veren sayın Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür ediyorum. Yenilikçi bakış açısıyla kurduğumuz PsikoSosyal Gelişim ve Danışmanlık Bölümümüz ile sporda, sadece taktik ve teknik değil, zihinsel yetkinliğin ve sağlamlığın da performans artışındaki önemini vurgulayabileceğimize ve yine Türk Futbolu’nda örnek olacağımıza yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir başarı ve yeni nesil futbolcular için planlı ve süreç odaklı çalışmalarda ekibin bir üyesi olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum.”