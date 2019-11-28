Altınova Belediyespor, sporda marka olmayı amaçlıyor

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) - YALOVA'da Altınova Belediyespor, ilçedeki çocuk ve gençleri spora yönlendirip, güçlü bir altyapı oluşturarak Türk sporuna katkı sağlıyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasında en önemli unsur olan spor, Altınova ilçesinde çeşitli branşlarda gençlere alternatif olarak sunuluyor. Altınova Belediyespor; futbol, minder ve yağlı güreş, tekvando ve voleybol branşlarında ilçede yaşayan çocuk ve gençlere açtığı kurslarla önemli bir hizmet sunuyor.

Futbol branşında Kocaelispor’un eski ünlü futbolcusu Senad ibriç ve Veysel Kedik yönetimindeki Altınova Belediyespor Futbol takımı altyapısı, önemli başarılara imza atıyor. Gruplarında zirveye oynayan altyapı takımlarından gelecek vaat eden birçok yetenek keşfediliyor. Ata sporu minder ve yağlı güreşe de önem veren Altınova Belediyespor, yerel ve ulusal turnuvalarda önemli derecelere imza atıyor. Altınova Belediyespor Güreş Takımı Antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya, güreş takımından ileriye dönük başarılı sporcuların yetişeceğine inandıklarını ifade ederek, “Bizlere sunulan imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, çok çalışıp başarıları arttıracağız” ifadelerini kullandı.

“HEDEF, MİLLİ TAKIMA DAHA ÇOK SPORCU VERMEK”

Milli takıma sporcular veren Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında kürsü yapan Altınova Belediyespor Tekvando Takımı da Yalova’nın da gurur kaynağı oluyor. Hedeflerinin Milli Takıma daha çok sporcu vermek olduğunu söyleyen Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, “Azimle, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi pırlanta gibi gençlerimiz büyük bir şevkle antrenmanlara devam ediyor. Ailelerimiz de bu çalışmalarımıza destek verip, bizlerle iç içe oluyor. Bu gençlerden büyük başarılar bekliyoruz. Sporun yanında sosyal çalışmalarda da bulunuyoruz. Daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

“HEDEF, SEVDİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK”

Yalova’da düzenlenen şampiyonalarda ve ligde önemli derecelere imza atan Altınova Belediyespor Voleybol Takımının tek hedefi ise şampiyonluk. Voleybol Şubesi olarak başlıca hedeflerinin voleybolu çocuk ve gençlere sevdirerek, yaygınlaştırmak olduğunu dile getiren Altınova Belediyespor Voleybol Antrenörü Yasemin Karaca, “Gençlerimizin spora yönlenmesini, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını amaçlıyoruz. Bu kapsamda Altınova’da ciddi çalışmalar yapılmakta. Ondan sonra sportif başarıları hedefliyoruz. Bu yönde de önemli dereceler elde ettik. Düzenli antrenmanlarımızla başarıya kilitlenmiş durumdayız” dedi.

KADINLARA ÖZEL SPOR

Altınova Belediyesi Kadın Spor Merkezi 2007 yılından bu yana ilçedeki kadınlara hizmet veriyor. Bireysel ve grup çalışmaları yaptıklarını dile getiren Kadın Spor Merkezi Spor eğitmeni Yasemin Şenkarabacak, “Salonda grup çalışmaları Step-Aerobik ve Pilates branşlarında yapılmakta, gruplar en az 4 kişi en çok 10 kişiyle sınırlı olmaktadır. Yaş alt sınırı 15 olup, kişinin spor yapabilirliği göz önünde bulundurularak üst sınır yoktur” şeklinde konuştu Ayrıca 2007 yılından bu yana hizmet veren Kadın Spor Salonu'nda ilçedeki kadınlar, hem bireysel hem de grup çalışması yapabiliyor. Salona gelen kişilerin sağlık, yaş, vücut ağırlıkları ve spora uygunluk durumlarına göre çalışma programı hazırlanmakta, bu program dahilinde üyelerin takibi yapılarak salondan en iyi ve en doğru şekilde faydalanmaları sağlanıyor.

SPORA KATKI SUNULUYOR

Altınova Belediyesi olarak, gençlere sahip çıkmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlk olarak, kurduğumuz Halk Oyunları Ekibimiz ile birçok gencimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına vesile olduk. Üstelik bu gençlerimiz başarılı çalışmaları ile ülkemizi birçok kez yurt dışında temsil etti. Geleneksel Satranç Turnuvasını bu yıl 13’üncü kez yaptık. Satranç turnuvası bu yıl dördüncü kez ulusal düzeyde gerçekleşti. Oldukça ilgi gören satranç turnuvamızı uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz. 'Altınova’yı Seviyoruz, Sağlıklı Yaşıyoruz' sloganıyla, Eğitim Öğretim Döneminde sınıflarında birinci olan öğrencilere bisiklet hediye ediyoruz. Bunun yanında Olimpiyatlara puan veren Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nca düzenlenen, Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupasını Altınova Kent Ormanı’nda düzenleyerek bisiklet sporuna katkı sağlıyoruz" dedi.

BAŞARILI SPORCULARA BURS

Milli takımlara sporcu verdiklerini kaydeden Başkan Oral, "Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda sporcularımız derece alıyor. Genç sporcularımızın başarıları bizleri çok sevindiriyor, gururlandırıyor. Yeni dönemde Türkiye derecesi yapan ve Milli Takıma seçilen sporculara belediye olarak burs vereceğiz. Hocamız çok özverili çalışıyor. Aileler çocuklarının spor yapması yönünde teşvikte buluyor. Bu, bizim için çok önemli. Çocuklarımıza spor disiplini ve eğitimini kazandırmak ve düzenli spor yapmalarını sağlamak amacındayız. Geleneksel hale getirilen yaz spor okullarının bu yıl 14’üncüsünü açtık. Yaz okullarımıza ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça memnun ediyor. Kulüp yönetimimizden, hocamıza, velilerimizden sporcularımıza kadar çok iyi bir ortam yakaladık. İlçemizde ciddi potansiyelimiz var. Sporcularımız önemli başarılara imza atıyor. Hocalarımızı, velilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPMAKTAYIZ”

Altınova Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok da ilçede gençlere sahip çıktıklarını ifade ederek, “Gençlerimizi spora sanata yönlendirmek, sosyalleştirmek bu vesileyle kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla ciddi çalışmalar yapmaktayız. İlçemizde spora yönelik ciddi bir potansiyel var. Altınova sporun her branşında sporcu yetiştirebilecek enerjiye sahip. Spor yapan tüm öğrencilerimiz kutluyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI