TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da daha önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'ten 1'e düşmesi teknik heyetin keyfini yerine getirdi.

Kırmızı-lacivertlilerde stoperler Kahraman ve Yiğithan'ın iyileştiği ve takımla antrenmanlara başlayacağı öğrenilirken, dün yapılan testi tekrar pozitif çıkan ön libero Oğulcan'ın izolasyon süresinin devam ettiği bildirildi. Oğulcan'ın herhangi bir şikayetinin bulunmadığı öğrenildi.

Ligde salı günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la erteleme maçına çıkacak Altınordu'da stoper Yusuf da iyileşmişti.