'Değerler Ortaklığı' sloganıyla yapılan işbirliği sonucunda Altınordu'nun öncelikle sporcu, antrenör ve çalışanları, sonrasında ise taşınmazları sigorta güvencesi altına alındı. Nisan ayında dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden yüzlerce sporcunun ve ailelerinin ağırlanacağı 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'ın da desteklenmesini kapsayan anlaşma, Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreniyle resmileşti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Değerler Ortaklığı projesini çok önemsediğini vurguladı. Başkan Özkan, "2012 yılında bu toprakların çocuklarına güvenip iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular yetiştirmek üzere yola çıktık. Altınordu'ya verilen tüm destekleri de bu toprakların çocuklarına verilen değer olarak kabul ediyoruz. Anlaşma sağladığımız şirket, futbol sektöründe sadece Liverpool ile bir iş birliği içerisinde ve Liverpool gibi biz de yalnız yürümüyoruz. Bu ülkenin çocukları için el ele veren güçlü kurumlarla birlikteyiz" diye konuştu.

DHA