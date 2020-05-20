TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Covid-19 testi yapıldı. Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Covid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.

Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.