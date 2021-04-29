Sinan'ın yanı sıra genç iyileşen stoper Yusuf Can ve sol bek Ufuk da takımla çalışmalara başladı. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren santrfor Ahmet Dereli ile sağ kanat Şeref'in görev alamayacağı öğrenildi. Giresunspor karşılaşmasında omzu çıkan stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın görev almasının zor olduğu kaydedildi. Altınordu'da sarı kart cezalısı golcü Enis de kadroda yer alamayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)