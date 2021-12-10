Kırmızı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda 68 Aksaray Belediyespor'la oynadığı maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle golcü Enis Destan'a 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası kesildi.

Yine aynı maçta rakip takım sporcusuna şiddetli hareketi nedeniyle takım kaptanı Ahmet İlhan Özek'e da toplam 5 maç ceza verildi. Tecrübeli futbolcuya ayrıca toplam 10 bin 850 TL'lik de fatura çıkarıldı. Türk futbolunda geleceğin yıldız adaylarından olarak görülen Enis, kupadaki hatası sonrası yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Altınordu, ligin 17'nci haftasında 14 Aralık Salı günü evinde Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek.

İZMİR, (DHA)