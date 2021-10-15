Dün sabah antrenmanının ardından, "Büyük Zafer'in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi"ni ziyaret eden kırmızı-lacivertli takım, akşam da Konak Pier'de düzenlenen yemekte buluştu.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, milli arayı takımın boş geçirmediğini ve en iyi şekilde çalıştığını belirterek, "Kuşadası'nda kamp yapıyoruz ama İzmir takımıyız. Biz 'İyi Futbolcu'yu en son plana koyduk. Bizim ilk planımızda 'İyi insan' var. Gençlerimizin iyiyi, güzeli, ayırt edebilmesi, iyi yapılan işleri fark edebilmesi, tarihimizi bilmesi çok önemli. İstiklal Sergisi'ni sadece A takım değil tüm akademi ligleri takımlarımızla gezmiş olduk" dedi.





İZMİR, (DHA)