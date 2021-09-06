"Milli takım arası bize iyi geldi" diyen tecrübeli teknik direktör, "Yeni transferlerimizin hazır olması da bizim için önemli. İlk 3 maçta istediğimiz skorları alamadık ama bu arayı iyi geçirdik. Önümüzdeki Bursaspor maçıyla sezonun ilk 3 puanını almak istiyoruz" dedi.

Dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu ve Kürşad Sürmeli'nin ardından takıma katılan Volkan Fındıklı ve Rıdvan Koçak'ın kendilerine güç katacak isimler olduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Yeni transferlerin yanı sıra performans anlamında yukarıya çıkarmaya çalıştığımız gençlerimiz de milli maç arasını iyi geçirdiler. Takım olarak bir haftada 3 maç oynayacağız. İyi bir hazırlık yaptık. Bu maçlarda en iyi performansımızı ortaya koyup, sahadan puanlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)