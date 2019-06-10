Altınordu'nun Ziya ısrarı

Altınordu'nun Ziya ısrarı

10 Haziran 2019, Pazartesi 12:41
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Altınordu'nun Ziya ısrarı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)-

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Altınordu, geçen sezon Denizlispor'da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u yeniden gündemine aldı. Ziya'ya daha önce de talip olan ancak bonservis sorununu çözemeyen İzmir temsilcisi, bu kez serbest kalan başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Denizlispor'da sağ kanatta görev alan ve geçen sezon 10 kez rakip fileleri sarsan ve 6 asist yapan 28 yaşındaki Ziya, sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. Denizlispor'un yeni teklif sunmadığı tecrübeli futbolcu ile Süper Lig ve 1. Lig'den pek çok kulübün ilgilendiği öğrenildi.

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