MENÜ

Altınordu'nun yıldızı Oğulcan Ülgün’e Süper Lig'de 3 talip

Altınordu’da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor’un nabız yokladığı ifade edildi.

02 Nisan 2021, Cuma 18:20 Son Güncelleme:
- A +
Altınordu'nun yıldızı Oğulcan Ülgün’e Süper Lig'de 3 talip

TFF 1’inci Lig’de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek Altınordu’da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün’e talipler arttı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor’un nabız yokladığı ifade edildi.

Altınordu’nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ileri sürüldü. Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı. (DHA)

İlgili Haberler
Misli.com 2. Lig & Misli.com 3. Lig maç özetleri izle! (1 Nisan 2021)


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...