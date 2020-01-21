2012'de profesyonel olduğu Eskişehirspor'da forma şansı bulamayınca şansını başka kulüplerde arayan Metehan, 2014-17 yılları arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarında top koşturdu.

Daha sonra 3'üncü Lig'de Ergene Velimeşespor, Alibeyköyspor ve Osmaniye formalarını terleten 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 50 bin TL bonservis ücretiyle devre arasında Altınordu'ya transfer olarak 2'nci Lig'de oynamadan ilk kez 1'inci Lig'de görev aldı. Lider Hatayspor karşısında Altınordu'nun bulduğu ikinci golün hazırlanışında pay sahibi olan Metehan, maçın 65'inci dakikasında alkışlarla yerini kendisi gibi takıma yeni katılan Ali Yaşar'a bıraktı. Öte yandan, Altınordu'da sözleşmesini fesheden Anıl Koç, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA