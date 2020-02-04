TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da santrfor Kemal Rüzgar, takımın yeni gözdesi oldu. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın bu sezon nüksetmesi nedeniyle ilk yarıda fazla forması şansı bulamayan gurbetçi golcü, son 2 maçta 4 gol atarak gönüllerde taht kurdu. İkinci yarısında oyuna girdiği Fatih Kargümrük deplasmanında hat trick yaptıktan sonra İzmir'de oynanan Akhisarspor maçında ilk 11'de şans bulan Kemal, takımının 2-0 kazandığı maçta galibiyeti sigortalayan ikinci golü kaydetti.

Toplam gol sayısını 7'ye çıkaran 24 yaşındaki forvet İzmir temsilcisinin en skorer oyuncusu konumuna geldi. İki ayağını da kullanabilen Kemal, Altınordu'nun en tehlikeli gol silahı olarak gösterilmeye başladı.