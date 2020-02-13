İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu yarın evinde düşme hattında yer alan Osmanlıspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 22'nci haftanın açılış maçını Murat Erdoğan yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. Maraton tribününde ise Altınordulu minikler yerlerini alacak.

İzmir ekibinde Eskişehir deplasmanında sakatlanan ön libero Oğulcan ve tedavisi sürden sağ bek Kerim forma giyemeyecek. İyileşen orta saha oyuncusu Muhammed ise kadroda yer alacak. Ligde üst üste zorlu maçlara çıkacaklarını dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Deplasmanda yaşadığımız puan kayıplarını iç sahada telafi etmek istiyoruz. Hedefimiz alt sıralardaki takımlarla bağımızı tamamen koparıp üst sıralara tırmanmak " diye konuştu.

ALTINORDU

Erhan - Onur, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Furkan, Atakan, Okan, Metehan, Kemal

İsviçre'den 178 konuk geliyor

Avrupa kulüpleriyle yakın ilişkiler kurup temaslarını sürdüren Altınordu, İsviçre'nin ünlü kulübü Grasshopper Zürih'i 178 kişilik kafilesiyle 16-21 Şubat'ta Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde konuk edecek. İsviçre ekibinin farklı yaş gruplarındaki altyapı takımlarından oluşacak kafilede teknik ekipler ve yöneticiler de yer alacak. İki kulüp arasında sportif fikir alışverişi yapılıp, özel maçlar oynanacak. Grasshopper Zürih, Göztepe ve Manisa FK'nın akademi takımlarıyla da maçlara çıkacak.

Grasshopper Zürih 1. Dönem ve Scouting Direktörü Johannes Moos, Akademi Direktörü Roman Hangarter ve Akademi Eğitim Şefi Timo Jankowski ile İsviçre'de bir araya gelen Altınordu Dış Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz, "Geçen yıl U12 İzmir Cup'a katılan, tesislerimizi inceleyen Grasshopper Zürih, 2020 U12 İzmir Cup'ta da yer alıyor. Felsefesimiz açısından Avrupa'da dikkatle izlenen bir kulübüz. Grasshopper Zürih de 27 lig, 19 kupa şampiyonluğu olan çok köklü bir kulüp" dedi.

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