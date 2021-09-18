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Altınordu’nun konuğu Denizlispor

TFF 1. Lig’de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor’u konuk edecek.

18 Eylül 2021, Cumartesi 12:40 Son Güncelleme:
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Altınordu’nun konuğu Denizlispor

İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16’ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2’de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11’inci basamakta yer buldu.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL’den satışa çıktı.

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