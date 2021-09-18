Altınordu’nun konuğu Denizlispor

İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16’ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2’de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11’inci basamakta yer buldu.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL’den satışa çıktı.