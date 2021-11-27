Altınordu'nun konuğu Ankaragücü
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu yarın evinde zirve mücadelesi veren Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu.
İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı sağ bek Rıdvan ile tedavileri süren sol bek Yusuf Can ve kanat oyuncusu Şeref forma giyemeyecek. Ligde 10 puanı bulunan Altınordu, 27 puanlı Başkent ekibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.