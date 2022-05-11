Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar bunalıma girdi
Haftanın maçında Kocaelispor’un son bölümde Kolovos ile skoru 2-2’ye getiren golü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, pozisyonun başrolündeki Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar’ın maçtan sonra büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.
Yardımcı Hakem Serkan Çimen’in ofsayt bayrağına aldanarak endirekt serbest vuruş kullanmaya hazırlanan kaleci Ali Emre, müdahale etmediği topu rakibin filelere göndermesiyle büyük şok yaşadı. İtirazlara rağmen gol kararını değiştiremeyen Altınordulu futbolcuların soyunma odasında Ali Emre’yi, “Merak etme, 6 puan alıp ligde kalacağız” sözleriyle teselli ettiği bildirildi.