Kırmızı-lacivertlilerin gurbetçi oyuncu konusunda Adana ekibiyle temaslara başladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bonservis sorununu çözerek İzmir ekibine gelmesi bekleniyor. Türkiye kariyerine 2014-15 sezonunda Gaziantepspor'da başlayan Emre, Alanyaspor ve Giresunspor'da da top koşturdu. Gurbetçi futbolcu Süper Lig'de 56 maçta 1 gol atarken, 1'inci Lig'de 28 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)