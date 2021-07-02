Kırmızı-lacivertlilerde teknik heyet, U19 Gelişim Ligi’nde yarın Antalya’da Adanaspor’a karşı Play-Off çeyrek final maçına çıkacak U19 takımını mercek altında aldı.

Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Altınordu U19 takımından A takıma gelecek oyuncular olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Finaller bittikten sonra alttaki bazı oyuncularımız A takımımıza katılacaklar. Bunun planlamasını yapıyoruz. Eksik bölgeleri akademimizden takviye edeceğiz" dedi.

Bünyesinde yetiştirdiği gençleri yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya uğurlayan Altınordu, son olarak Oğulcan Ülgün'ü Konyaspor 'a satmıştı.

İZMİR, (DHA)