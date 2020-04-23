TFF 1.Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu Burak ince. Altınordu'nun sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 4. golünü kaydeden Burak İnce, TFF 1. Lig tarihine geçmişti.

Altınordu takımında yer alan birçok ismin Avrupa takımları tarafından izlendiğine dikkat çeken menajer Ömer Uzun, TFF 1. Lig'in en genç gol atan oyuncusu Burak İnce'nin de önemli bir yetenek olduğunun altını çizdi. Uzun, "Ravil ile birlikte Altınordu'da Burak İnce var. 2004 doğumlu. O da en genç gol atan oyuncu unvanını aldı bu sene. A takımın bir parçası. O da çok iyi bir sezon geçiriyor. Gelen scoutlar Ravil gibi aynı şekilde birçok oyuncuyu seyrediyor. Burak, bunlardan birisi. Barış Alıcı'nın kardeşi var, Kerim Alıcı. Kerim de iyi bir performans gösteriyor. Oğulcan Ülgün var. Altınordu kulübü, bütünüyle Avrupa'nın radarında. Onur Taha Takır var, Yusuf Yalçın Arslan var. Birçok oyuncu var. Genç yetenek diye söylerseniz Ravil'den sonra Burak İnce'nin bütün Avrupa'nın radarında olduğunu söyleyebilirim" dedi.



