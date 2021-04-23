Burak'ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis'in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi. İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Enis bu sezon kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 11 gol atıp, 3 asist yaparken, Burak ise 25 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)