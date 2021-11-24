İzmir temsilcisi, bu periyotta rakipleriyle 4 kez Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşıp, sadece 1 defa deplasman sınavına çıkacak. Altınordu, seyircisi önünde toplayacağı puan ve puanlarla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Evinde art arda Ankaragücü ve Yılport Samsunspor'la karşılaştıktan sonra 16'ncı haftayı bay geçecek Altınordu, daha sonra Kocaelispor'u ağırlayacak. Kırmızı-lacivertliler, Balıkesirspor deplasmanının ardından Beypiliç Boluspor'u konuk ederek ilk yarıyı noktalayacak. Deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak dış sahadan 1 puan çıkaran Altınordu, evinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan topladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)