2014-15 sezonunda döndüğü 1. Lig'de son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir performans sergileyen İzmir ekibi, ligi 54 puanla 7. sırada tamamlayıp, Play-Off biletini 1 puan üzerinde yer alan Samsunspor'a kaptırdı. Kırmızı-lacivertliler, 2016-17'de bu kez son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik almasına rağmen 3'lü averaj hesabıyla ilk 6'nın dışında kaldı. O sezon 53 puan toplayan Göztepe ve Giresunspor Play-Off oynarken, aynı puandaki Altınordu, sezon içinde iki rakibine üstünlük kuramaması nedeniyle hüsran yaşadı.

?İzmir temsilcisi 2017-18 sezonunda da 3'lü averaj hesabının kurbanı oldu. Altınordu yine 53 puan toplamasına rağmen çok istediği Play-Off'a kalamadı. Aynı puandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep ilk 6'ya adlarını yazdırırken, kırmızı-lacivertliler Süper Lig umudunu sürdüremedi. Bu sezon ise Play-Off için tüm kozları elinde bulunduran Altınordu, deplasmanda Giresunspor'u yenemeyince sezonu 57 puanla 7. basamakta tamamladı ve ilk 6 biletini 1 puan üzerinde yer alan Adana Demirspor'a kaptırdı. Giresunspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Altınordu, 3 topunun direkten dönmesiyle büyük talihsizlik yaşadı. İzmir ekibi, Giresunspor'la şimdiye kadar oynadığı 12 maçta da galibiyet alamadı.

HÜSEYİN EROĞLU: "PLAY-OFF'U KAÇIRDIK, ÜZGÜNÜZ"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 4. kez son anda Play-Off'u kaçırmaları nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Öne geçtikten sonra 2. golü bulmak için risk aldıklarını ve savunmada açıklar verdiklerini dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Play-Off yarışındaki rakiplerimizin galip durumda olduğunu öğrenince biz de 2. golü aradık. Gol atalım derken defansta açıklar verdik. Skor 1-1'e gelince panikledik. Karşımızda çok iyi oynayan hırslı takım savunması yapan iyi bir takım vardı. Ligin son hafta maçının nasıl oynanması gerektiğini herkese gösterdiler. İddian yoksa bile böyle oynaman gerekiyor. Sonuçta dördüncü defa son hafta Play-Off dışında kaldık. Çok istiyorduk, yine son noktaya kadar geldik ancak üç topumuzun direkten dönmesiyle başaramadık. Çok ama çok üzgünüz" dedi.

SARI YAŞAR VEFAT ETTİ

Altınordu'nun milli amigosu, Sarı Yaşar lakaplı Yaşar Tunçses uzun süredir tedavi gördüğü demans hastalığına yenik düşüp, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi, yarın Bahçelievler Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedilecek. Altınordu kulübünden yapılan taziye mesajında, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza, başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)