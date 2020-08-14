TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da A takımın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon TL olarak belirlendiği öğrenildi. Ligde üst üste 7'nci sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı-lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak.

İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon TL'lik bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti. Geçen sezonki kadrosundan Berkay, Yasin, Kemal, Ali Yaşar, Batuhan ve Okan'la yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek'le anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerde altyapı patentli gençler takımda en düşük rakamlara oynuyorlar.