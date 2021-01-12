Altınordulu Muhammed Hatayspor’a transfer oluyor

Gurbetçi orta saha oyuncusuna sezon başında da talip olan Hatayspor’un bu kez transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Sözleşmesinde, “1.5 milyon TL karşılığında serbest kalır” maddesi olan ve Süper Lig’de kendisini göstermek isteyen Muhammed’in önümüzdeki günlerde Hatay’a gidip kontrat imzalaması bekleniyor. Öte yandan Altınordu Yönetimi sağ bek Alper Tursun’un ardından Beşiktaş’tan kiralanan sol kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün’le de karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İzmir ekibinde Fenerbahçe’den kiralanan kaleci Ertuğrul da kulübüne dönmüştü.



