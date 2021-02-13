TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan Yusuf Yalçın Arslan’ın 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi. Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada, sağ eline aldığı darbe nedeniyle bugün röntgeni çekilen Yusuf Yalçın Arslan’ın radius alt ucunda kırık tespit edildiği belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

''Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan oyuncumuz Yusuf Yalçın Aslan'ın bugün İzmir'de çekilen röntgeninde radius alt ucunda kırık tespit edildi. Bileği alçı atele alınan genç futbolcumuz, üç hafta tedavi görecek.''



