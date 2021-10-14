Altınordu’dan Türk futboluna gol makinesi: Enis Destan

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu’nda mücadele eden Türkiye, önceki gün deplasmanda Kazakistan’ı Altınordulu Enis’in 27’nci dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Maça ise Altınordu’nun golcüsü Enis Destan damgasını vurdu.

Genç santrfor geçen ay Bursa’da İskoçya ile oynanan maçta 75’inci dakikada rakip fileleri sarsarak skoru 1-1’e getirmiş ve Ay-Yıldızlılar ilk puanını kazanmıştı. Üç maçta 4 puana ulaşan Türkiye, 5 takımlı grupta 3’üncü sıraya yükseldi. Ligde son olarak 1-0’lık Menemenspor galibiyetinde bu sezonki ilk golünü atan Enis, Erzurum deplasmanında yine takımının en önemli kozu olacak.

Bonservisi 2 milyon Euro

Enis Destan’a Süper Lig ’den ve Avrupa’dan birçok talip olduğu ifade edilirken başkan Seyit Mehmet Özkan’ın ise bonservis bedeli olarak 2 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Enis’in devre arasında yuvadan uçma ihtimali yüksek gözüküyor.





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