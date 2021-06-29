Altınordu Kulübü, 2009’dan bu yana İzmir ekibinde forma giyen futbolculuk temelini Altınordu’da alan Oğulcan Ülgün’e kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür mesajı yayımladı

Oğulcan Ülgün’e yeni kulübü konyaspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Konyaspor 'da başarılar dilendi ve şu ifadelere yer verildi:

''2009 yılından bu yana kulübümüzde top koşturan, futbolculuk temelini Altınordu FK çatısı altında atan Oğulcan Ülgün'e kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Kendisine yeni kulübünde başarılar diliyoruz.''