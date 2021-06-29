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Altınordu'dan Oğulcan Ülgün'e teşekkür mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Konyaspor'a transfer olan Oğulcan Ülgün’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

29 Haziran 2021, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Altınordu'dan Oğulcan Ülgün'e teşekkür mesajı

Altınordu Kulübü, 2009’dan bu yana İzmir ekibinde forma giyen futbolculuk temelini Altınordu’da alan Oğulcan Ülgün’e kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür mesajı yayımladı

Oğulcan Ülgün’e yeni kulübü konyaspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Konyaspor 'da başarılar dilendi ve şu ifadelere yer verildi:

''2009 yılından bu yana kulübümüzde top koşturan, futbolculuk temelini Altınordu FK çatısı altında atan Oğulcan Ülgün'e kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Kendisine yeni kulübünde başarılar diliyoruz.''

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