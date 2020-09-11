"İçinde İzmir Var" temalı formalarda İzmir'in tarihi simgesi Saat Kulesi, Kordonboyu'nun eşsiz dalgalı kaldırımları ve denize çıkan çizgi çizgi sokakları bulunuyor. Formaların tanıtımında oyuncular Oğulcan Ülgün, Erhan Erentürk, Ravil Tagir ve Burak İnce yer aldı.

"Biz" adını verilen "Kaynaşma" sezonuna uygun olarak Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini sürdüren genç futbolcuların da oynadığı tanıtım filmi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Filmde gençler, A takım oyuncularına ait formaları soyunma odasından alıp giyiyor ancak sonunda yakalanıyor. A takım futbolcularından Oğulcan bir çocuğun başını okşayıp, "Daha zamanınız var çocuklar" diyor.

DHA