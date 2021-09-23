Ligde 2016-17'de Bandırmaspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Geçen sezon İzmir'de oynanan maçı 2-0 kazanan Altınordu, Bandırma'daki randevudan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İzmir ekibi bu hafta Bandırma'da zafere uzanarak ilk kez 2'de 2 yapmayı, ilk deplasman galibiyetini almayı ve rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Şeref'in sakatlığının sürdüğü kırmızı-lacivertli takımda Yusuf Yalçın kırmızı kart cezalısı durumunda.

BEŞ OYUNCU U17 MİLLİ TAKIMI'DA

Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen 5 futbolcu, U17 Milli Takımı'na davet edildi. Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl ve Furkan Yöntem, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosuna çağrıldı. Milliler, 6-12 Ekim'de Malta'da oynanacak eleme turu müsabakaları için 26 Eylül Pazar günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)