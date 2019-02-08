Altınordu, Türkiye Akademi Ligleri'nin kurucusu Ahmet Güvener'in ismini, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı bir sahaya verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ahmet Güvener, açılışa ABD'den gelirken, törene eski hakemlerden Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'in yanı sıra Prof.Dr. Acar Baltaş ile çok sayıda davetli katıldı. Altınordu U15 takımının açılış maçında ilk düdüğü Muzaffer Sarvan çaldı ve sonra düdüğünü Güvener'e teslim etti. Güvener açılışta yaptığı konuşmada Altınordu'dan övgüyle bahsetti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Güvener'in Gelişim Direktörlüğü yaptığı dönemde "Türkiye Futbolu Kucaklıyor" projesiyle Türk futbolunun en büyük kapsamlı gelişim hareketini başlattığını vurgulayarak, "Bugün oynadığımız akademi ligleri, sayın Güvener'in eseridir. Bu nedenle kendisini ismini bir sahamıza vererek hak ettiği bir teşekkürü sunuyoruz" diye konuştu. Güvener ise, "Türkiye'de gerçek anlamda 10 tane Altınordu olması gerekir. Burada yapılan şeyin adı mucizedir. Bunu sadece Türkiye için değil, Dünya için de söylüyorum. Altınordu'yu gönülden destekliyorum" dedi.