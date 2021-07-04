İzmir ekinde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’in Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard’a transfer olacağı öğrenildi. İki kulüp arasında prensip anlaşması sağlandığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ortaklığından çekildiği Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard’ın başkanlığını Türk iş insanı Işıtan Gün yapıyor. Daha önce İngiliz gazetesi The Guardian tarafından, “Geleceğin en iyi 60 futbolcu adayı” arasında gösterilen Yiğit Emre, geçen sezon ligde 8, kupada 1 maçta şans buldu. Anlaşmaya göre Altınordu bonservis ücretinin yanı sıra oyuncusun bir sonraki transferinden pay da alacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)