TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına hazırlanan Altınordu'da forvet Yasin Ozan'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvetin adalesindeki sertleşme nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı belirtildi.

Gurbetçi golcünün forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kırmızı-lacivertlilerde hafif ağrıları olan orta saha oyuncusu Muhammed ve ön libero Oğulcan ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı. İzmir ekibinde idman eksiği olan santrfor Kemal'in bu hafta kadroda yer bulması bekleniyor.