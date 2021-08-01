Transfer döneminde kendilerini birçok isim önerildiğini ancak ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen teknik direktör Eroğlu, "Almak için oyuncu almak istemiyoruz. Stoper ve sol bek arayışlarımız sürüyor. Hazır oyuncu bakıyoruz. Takıma katkı sağlayacak isimlerle ilgileniyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Alırsak oynayacak seviyede olacak. Mevcut kadromuzun performansından memnunum. Gençlerimiz de günden güne iyiye gidiyorlar. İyi bir süreç geçiriyorlar" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)