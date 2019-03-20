Krasnodar’da oynanan karşılaşmada Altınordu'nun gollerini 26 ve 60. dakikalarda Abdullah Soğucak, 18'de Osman Burak Destan ve 39'da Yiğit Emre Çeltik kaydetti. Asistler ise Yiğit Emre Çeltik (2)'ten geldi.

İzmir ekibi sahada Emirhan Emir – Özgür Deryol, Ravil Tagir, Serkan Kayıkçı (Dk.52 Enes Yetim), Fırat Bilici, Ufuk Birdal (Dk.35 Turgay Tuncay Çağman), Efe Mustafa Çetin (Dk.47 Berkay Kınaç), Yiğit Emre Çeltik (Dk.52 Mehmet Ablay), Abdullah Soğucak, Osman Burak Destan (Dk.42 Mestan Vural) ve Sarper Çağlar (Dk.42 Yusufhan Çalık) kadrosuyla mücadele etti.

Altınordu'nun Sergey Vakhrushev Turnuvası'ndaki rakipleri bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.