Kırmızı-lacivertli ekipte futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlenirken, takımın antrenmanlardaki hırslı görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Önce finale kalıp, daha sonra Süper Lig'e yükselmek isteyen İzmir temsilcisinde teknik heyet de oyuncular gibi önemli bir başarıya imza atmak için kolları sıvadı.

Daha önce 4 kez Play-Off'un kıyısından dönen, bu sezon ise ilk 6'ya kalarak taraftarının yüzünü güldüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencilerine rakibin zaaflarını anlattığı belirtildi. Yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmek için futbolcularla teker teker özel görüşmeler yaptı. Kulübün Süper Lig'e yükselmesini istemediğini dile getirerek tepki çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da bu açıklamasına rağmen şampiyonluk primi belirlediği öğrenildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)