Altınordu'da Sinan Osmanoğlu'na Erzurumspor ve Ankaragücü talip
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Sinan Osmanoğlu'na geçen sezon Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi.
Toplam 8 sezon formasını giydiği İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli savunmacı yönetimle yaptığı ilk görüşme sonrası düşünmek için süre istemişti. Altınordu'nun önerdiği rakamı düşük bulan Sinan'ın kendisine gelen cazip teklifleri değerlendirdiği ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade edildi.
1.90 boyundaki oyuncu, kırmızı-lacivertli kulüple 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamış, geçen sezon ise Play-Off finalinde Süper Lig biletini kaçırmanın üzüntüsüne ortak olmuştu.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)