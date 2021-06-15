Toplam 8 sezon formasını giydiği İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli savunmacı yönetimle yaptığı ilk görüşme sonrası düşünmek için süre istemişti. Altınordu'nun önerdiği rakamı düşük bulan Sinan'ın kendisine gelen cazip teklifleri değerlendirdiği ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade edildi.

1.90 boyundaki oyuncu, kırmızı-lacivertli kulüple 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşamış, geçen sezon ise Play-Off finalinde Süper Lig biletini kaçırmanın üzüntüsüne ortak olmuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)