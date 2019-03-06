Ligde kritik haftalara girdiklerini ve her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu; forvet Serdar, sağ kanat Sefa, orta saha oyuncusu Alican ve sol bekler Ali ile Yusuf'tan kart görmeme konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bu futbolcular İstanbulspor deplasmanında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Eskişehirspor deplasmanında görev alamayacak.

İZMİR, (DHA)