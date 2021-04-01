Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından son sıradaki Eskişehirspor'u ağırlayacak Altınordu işi sıkı tutacak.

Düşme hattında olan rakipleri karşısında ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğinin altını çizen kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Eskişehirspor çok genç ve dinamik bir takım. Hedefimize ulaşmak için her maçımıza final havasında hazırlanmalıyız. Ligde her takım birbirini yenebilir. Biz sahada disiplini 90 dakika elden bırakmadan üç puanı almak için mücadele edeceğiz" dedi.