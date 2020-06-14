Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi. Teknik heyet tarafından dinlendirilen Oğulcan salı günü yeniden kontrolden geçirilecek. Kırmızı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Süper Lig ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki futbolcunun 21 Haziran'da deplasmanda oynanacak Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde netlik kazanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlıktan çıkan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak. Ligde bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu sırasıyla Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



