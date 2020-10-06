Raporlu olması nedeniyle sezon başı kamplarında yer almayan gurbetçi 10 numara, takıma katıldıktan sonra antrenman açığını kapatmak için özel şut çalışması yaparken sakatlanmıştı. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören Muhammed'in iyileştiği ve yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Transfer döneminde ismi başka kulüplerle anılan ancak yuvada kalma kararı alıp sözleşmesini uzatan tecrübeli futbolcu için milli maç nedeniyle lige verilen ilaç olacak. İlk 4 haftada görev alamayan Muhammed'in formasına kavuşmak için sabırsızlandığı ifade edilirken, teknik heyetin de gurbetçi oyuncuya ihtiyaç duyduğu dile getirildi. Son iki sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Adanspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)