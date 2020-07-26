Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine ekledi. Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Mirkan'a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet'in Adanaspor'dan ayrılması bekleniyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)