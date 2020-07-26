Altınordu'da Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli gündemde

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan'la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti.

26 Temmuz 2020, Pazar 12:52 Son Güncelleme:
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Altınordu'da Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli gündemde

Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine ekledi. Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Mirkan'a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet'in Adanaspor'dan ayrılması bekleniyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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