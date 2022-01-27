Kırmızı-lacivertli ekibi motive etmek için bir toplantı yapan tecrübeli futbolcu, özellikle altyapıdan yetişen gençlere seslenerek, "Moral bozmamızın bir anlamı yok. İlk yarının son 5 maçında iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Yine aynısını başarabiliriz. Yeter ki kendinize güvenin" dediği öğrenildi.

Kendisiyle birlikte ön libero Kürşad ve santrfor Ahmet Dereli'nin iyileştiğini, eksiklerin dönmesiyle artık daha güçlü bir takım olacaklarını anlatan Ahmet İlhan Özek, "Bu süreçten hep birlikte çıkacağız. Ben buna inanıyorum, siz de sonuna kadar inanın. Siz sadece çalışmaya devam edin. Moralinizi asla bozmayın" şeklinde konuştu.

İzmir temsilcisinde genç futbolcuların da bu konuşma üzerine kaptanlarına başarı sözü verdiği ifade edildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)