Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, kupada rotasyona gidecek
Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde sahneye çıkacak, Büyükçekmece Tepecikspor'la karşı karşıya gelecek. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya süreceği öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'de 10 maçta aldığı 6 mağlubiyetle düşme potasına yaklaşan Altınordu, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde sahneye çıkacak. İzmir temsilcisi evinde 3'üncü Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Eren Özyemişçioğlu düdük çalacak.
Kırmızı-lacivertliler kupada tur atlayarak ligde deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı öncesi moral bulmak istiyor. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri sahaya süreceği öğrenildi. (DHA)