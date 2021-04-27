İzmir ekibi son 3 maçta rakip fileleri sadece 1 kez penaltıdan sarsabildi. Ligde 30'uncu haftada evinde Adana Demirspor'a 1-0 yenildikten sonra Akhisarspor deplasmanından Enis Destan'ın penaltı golüyle 1-1 beraberelikle ayrılan kırmızı-lacivertliler, son olarak konuk ettiği GZT Giresunspor'la golsüz berabere kaldı.

Son 270 dakikaya sadece 1 gol sıkıştıran Altınordu, savunmada sınıfı geçmesine rağmen skor üretmekte zorlanınca Play-Off yarışında yara aldı. İzmir ekibinde forvet oyuncularından 8 golü bulunan Ahmet İlhan, 6 gollü Metehan ve 11 kez rakip fileleri sarsan Enis gibi önemli gol silahları son 3 maçta etkisiz bir görüntü sergiledi. Takımın en skoreri 18 yaşındaki Enis, kritik Tuzlaspor deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumunda.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)