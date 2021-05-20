Futbol kamuoyunda genel görüş olarak Play-Off’a kalan 4 takım arasında Süper Lig şansı en düşük ekip olarak gösterilen Kırmızı-Lacivertliler, Samsunspor karşısında elde ettiği zaferle algıları kırdı. Altınordu’nun yabancı futbolcu oynatmadan, gençlere şans vererek mücadele etmesi ve Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Kırmızı-Lacivertli ekip ilk 6’ya kaldıktan sonra, “Takımın Süper Lig’e çıkmasını istemiyorum” açıklaması yapması bu algının oluşmasında başrol oynadı. Ancak teknik ekip ve takım sergilenen futbolla Süper Lig’i ne kadar istediklerini gösterdi.



