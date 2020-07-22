Altınordu’da Eroğlu masada

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’da yönetim sözleşmesi sona eren teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yeniden anlaşmayı planlıyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın deneyimli teknik adamla bir araya gelerek 2023 yılına kadar nikah tazeleyeceği öğrenildi.