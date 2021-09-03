Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da transfer görüşmesi yapmak için geçen hafta Avrupa'ya giden forvet Enis Destan, görüşülen kulüplerle anlaşma sağlanamayınca takımda kaldı.

İsmi aylardır Avrupa ekipleriyle anılan, ligde deplasmanda oynanan İstanbulspor karşılaşması öncesi takımla vedalaşan 19 yaşındaki santrfor, Avusturya'da önce Red Bull Salzburg, sonra ise Admira Wacker'le masaya oturdu. İki kulüple yapılan pazarlıklar sonuç getirmezken, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle Enis'in yurtdışı hayali şimdilik ertelendi.

İlk etapta Enis'e talip olan kulüplerden 2.5 milyon Euro ve bir sonraki transferinden pay talep eden İzmir temsilcisinin bonservis bedeli konusunda son aşamada 1.5 milyon Euro'ya kadar indirime gittiği ancak yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Geçen sezon Altınordu formasıyla Play-Off finali heyecanına ortak olan Enis, ligde 29 karşılaşmada görev alıp, 13 kez rakip fileleri sarsmış, 3 de asist yapmıştı. Enis, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçları için Ümit Milli Takım 'a katıldı.

RIDVAN İMZAYI ATTI

Altınordu, dış transferde daha önce anlaştığı Menemenspor'dan 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Orduspor'da profesyonel olan Rıdvan, ardından Körfezspor, İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor'da da görev aldı. Tecrübeli savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Menemenspor forması giydi. Rıdvan Koçak'a aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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