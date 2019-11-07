Altınordu'da Egehan Gök formayı kaptırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı.

07 Kasım 2019, Perşembe 21:19
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Altınordu'da Egehan Gök formayı kaptırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11'de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Egehan'a daha sonra oynanan 6 müsabakada süre vermedi. Eroğlu, Egehan'ın yerine ilk 11'de iyileşen Muhammed'i görevlendirdi. 21 kez milli olan Egehan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da oynamıştı.

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